Москва, 1 августа, 2023, 20:44 — ИА Регнум. Делегация ООН провела в Москве переговоры с главой Росавиации Александром Нерадько по использованию российской техники в полевых операциях всемирной организации, сообщил 1 августа заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

«ООН и Российская Федерация провели сегодня в Москве девятые ежегодные переговоры по авиации. Стороны обсудили вопросы, связанные с предоставлением услуг зарегистрированных в России авиаперевозчиков для полевых операций ООН», — уточнил он, передаёт ТАСС.

Делегацию ООН возглавлял заместитель генсека всемирной организации по оперативной поддержке Атул Кхаре.

Как сообщало ИА Регнум ранее, Хак в своём выступлении также заявил, что атаки беспилотников на Москву должны быть прекращены. По его словам, ООН не располагает информацией «из первых рук», но выступает против любых атак на гражданские объекты, где бы они ни происходили.