Хартум, 1 августа, 2023, 20:20 — ИА Регнум. Часть сотрудников посольства России в Судане, а также граждане РФ, обратившиеся с соответствующим запросом, эвакуированы из Судана, сообщили 1 августа в МИД РФ.

AMEL PAIN/EPA/TASS

«В связи с высокими рисками безопасности в условиях продолжающихся боестолкновений в Судане осуществлён вывоз из г. Порт-Судан части сотрудников переведённого из Хартума Посольства России, а также российских граждан и членов семей, обратившихся за содействием в возвращении на Родину», — отметили в ведомстве.

Спецрейсом Военно-транспортной авиации Минобороны России эвакуированные 1 августа были доставлены на подмосковный аэродром «Чкаловский». Работа посольства России в Порт-Судане продолжается в штатном режиме, добавили в МИД.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в результате вооружённого конфликта в Судане, начавшегося весной 2023 года, уже в первые дни погибли более 600 человек, не менее 5000 человек получили ранения. В конце мая 2023 года противоборствующие стороны, армия и силы быстрого реагирования, согласились на гуманитарное перемирие, однако впоследствии столкновения возобновились.