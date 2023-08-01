Измир, Турция, 1 августа, 2023, 20:24 — ИА Регнум. Атаковавший консульство Швеции на западе Турции оказался психически неуравновешенным, сообщила 1 августа полиция Измира, где была совершена атака.

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«В районе Конак 1 августа примерно в 12:45 в результате вооружённого нападения психически неуравновешенного человека был ранен наш гражданин, которого доставили на лечение в больницу Тепечик», — говорится в заявлении, которое приводит ТАСС.

В полиции добавили, что нападавший был задержан с орудием преступления, начато расследование

Как передавало ИА Регнум, новостной портал Mynet ранее сообщил, что в Измире было совершено нападение на консульство Швеции. По данным портала, нападавший имел сирийское гражданство, а вооружённое нападение он совершил из-за проблем с получением визы.

Уточняется, что в результате нападения тяжёлые ранения получила гражданка Турции, работавшая в консульстве.