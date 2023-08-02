Москва, 2 августа, 2023, 12:33 — ИА Регнум. Версия о том, что США хотят перемирия в корыстных целях, чтобы выиграть время на перевооружение ВСУ и затем нанести новый удар по России, может оказаться истинной. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал доцент Финансового университета при правительстве РФ, научный руководитель Института региональных проблем политолог Дмитрий Журавлёв.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее бывший советник ЦРУ Джим Рикардс в интервью YouTube-каналу London Real заявил, что США готовятся к перемирию на Украине, потому что на самом деле хотят выиграть время на перевооружение ВСУ. Рикардс обратил внимание, что сейчас всё чаще появляются сообщения о планах Вашингтона подтолкнуть Киев к мирному соглашению с Москвой. Однако, по словам экс-советника ЦРУ, таким образом Штаты могут получить время на новую подготовку украинских войск к очередной атаке России.

Политолог Журавлёв согласился, что подобное мнение не лишено смысла и может оказаться истинным.

«Очень может быть такое. Прошлые Минские соглашения давно себя исчерпали. Всем известно, что они оказались обманом и просто прикрытием. Но и сейчас дело может дойти до Минска-3. Вопрос в другом — пойдёт ли на это Россия. Всё будет зависеть от того, какие условия будут предлагаться с той стороны нам и насколько они будут выгодны», — отметил Журавлёв.

Однако, по мнению политолога, есть и другая причина, почему США хотят скорого прекращения конфликта на Украине, и связана она с ситуацией вокруг Тайваня.

«На том «фронте» у США тоже напряжённая обстановка. Борьба за Тайвань не утихает. И Вашингтон не исключает, что придётся воевать и там. Но боевых отрядов просто не хватит, чтобы ещё туда пойти. Несмотря на гигантские экономические ресурсы США, у них не хватит боеприпасов, чтобы воевать и там и тут», — рассказал политолог.

Эксперт напомнил, что, как указано в Стратегии национальной обороны США, главным противником для Штатов остаётся Китай, а уже потом следует Россия. Поэтому, по мнению Журавлёва, у Вашингтона есть несколько причин, чтобы попытаться в скором времени закончить конфликт на Украине. Кроме того, политолог предложил в этом же ключе не забывать и про предвыборную президентскую кампанию, в которой Украина является препятствием и лишним звеном.

Ранее в издании Telegraph появился материал, в котором было сказано, что Украина может потерять своего главного союзника в лице США из-за выборов американского президента в 2024 году. По мнению автора статьи, обозревателя Ричарда Кемпа, выборы в США играют против президента Украины, поскольку для переизбрания действующему главе Белого дома Джо Байдену необходимо, чтобы конфликт между Россией и Украиной закончился.

Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров, это сделали именно власти Украины и их западные кураторы, отмечал ранее президент России Владимир Путин. На встрече с лидерами нескольких африканских государств летом 2023 года он показал договор, уже подписанный представителями Киева весной 2022 года, от которого Украина позднее отказалась.