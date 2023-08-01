Красноярск, 1 августа, 2023, 19:55 — ИА Регнум. В проведении диверсии на железной дороге в Красноярском крае обвиняются трое несовершеннолетних граждан, возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщили 1 августа в краевом управлении Следственного комитета.

«30 июля трое несовершеннолетних, действуя по заданию неустановленного лица, совершили поджог двух релейных шкафов на перегоне ст. Шушь — ст. Шарыпово, расположенных в городе Шарыпово Красноярского края», — сообщили в управлении СК.

Действия несовершеннолетних были пресечены сотрудниками ФСБ. Обвиняемые задержаны. Им предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 281 Уголовного кодекса (диверсия, совершённая группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).

31 июля в Красноярской железной дороге сообщили, что неизвестные подожгли два релейных шкафа на участке дороги. На движение поездов ситуация не повлияла. Было начато расследование.

Как сообщало ИА Регнум ранее, во Владимирской области задержали молодого человека, которого подозревают в диверсии на железной дороге. В июне 2023 года по делу о поджоге релейных шкафов в Москве задержали двух граждан Казахстана, которые подожгли три релейных шкафа, расположенных вдоль железнодорожных путей на Варшавском шоссе. 31 июля сообщалось, что неизвестные подожгли релейный шкаф недалеко от железнодорожной станции Очаково Московской железной дороги.