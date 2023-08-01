Ашхабад, 1 августа, 2023, 19:40 — ИА Регнум. Авиакомпания «Туркменистан» с 1 августа приостановила рейсы из Ашхабада в Москву. Об этом сообщила пресс-служба данной компании.

Отмечается, что в связи с воздушной обстановкой в Московской воздушной зоне, на основании оценки рисков для обеспечения безопасности полётов с 1 августа 2023 года все рейсы авиакомпании «Туркменистан» осуществляющие полёты по направлению Ашхабад — Москва — Ашхабад будут приостановлены.

Уточняется, что рейсы будут выполняться по маршруту Ашхабад — Казань — Ашхабад.

Как передавало ИА Регнум, аэропорт Внуково 1 августа временно закрыли на прилёт и вылет. Отмечается, что самолёты перенаправляются в другие аэропорты. Несколько дронов сбили в Подмосковье. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил очередную атаку украинских дронов. Один БПЛА долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз. Повреждён фасад на 21-м этаже. В результате удара БПЛА повреждены стёкла общей площадью 150 кв. м.