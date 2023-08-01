Таллин, 1 августа, 2023, 19:30 — ИА Регнум. Из Эстонии в Россию въехать по электронной визе можно только через Нарву. Об этом 1 августа сообщил портал эстонского государственного телерадиовещания ERR.

Игорь Акимов/ИТАР-ТАСС Мост через реку Нарва, соединяющий Россию с Эстонией рядом с Ивангородом

По его информации, по электронной визе из Эстонии в Россию можно въехать только через Нарву, на пограничных пунктах «Лухамаа» и «Койдула», которые граничат с Псковской областью России, электронная виза не работает.

Как передавало ИА Регнум, Россия с 1 августа запустила сервис оформления электронных виз для граждан 55 государств.

Ранее премьер-министр Татьяна Голикова заявила, что для выдачи электронных виз созданы специализированный сайт и мобильное приложение.

Осенью 2022 года президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с МИД, МВД и ФСБ подумать над возобновлением действия электронной визы для жителей стран, не включенных в перечень недружественных.