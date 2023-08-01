Вашингтон, 1 августа, 2023, 19:30 — ИА Регнум. Американские власти не видят никаких свидетельств причастности России к госперевороту в Нигере, заявил 1 августа на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

ISSIFOU DJIBO/EPA/TASS

«Честно говоря, по нашему мнению, нет свидетельств того, что за этим стоит Россия, что Россия материально поддерживает это каким-либо образом или фактически оказывает этому любую поддержку и что Россия как-либо несёт ответственность за происходящее», — признал Кирби.

Отвечая на вопрос журналиста о возможности переворота в других странах, Кирби отметил, что не может рассуждать о каком-либо «эффекте домино». «Мы сейчас такого не наблюдаем», — добавил он.

Также Кирби сообщил, что США проведут тщательную оценку относительно продолжения американской помощи Нигеру. «Мы очень ясно дали понять руководству Нигера, каковы могут быть в данном случае последствия при потере поддержки США. Но никаких решений еще не принято», — подчеркнул он.

По его словам, американский контингент в Нигере, в состав которого входит около тысячи человек, не планирует участвовать в «эвакуационных мероприятиях других стран», и размещать дополнительные силы в Нигере США тоже не собираются.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 27 июля группа военных в Нигере выступила в эфире национального телевидения, заявив о госперевороте и свержении президента Мохамеда Базума. 30 июля руководители Экономического сообщества стран Западной Африки заявили, что, если в течение недели президент Базум не вернётся к власти, в отношении мятежников примут военные меры.

В то же время представители Буркина-Фасо и Мали заявили, что будут считать вторжение в Нигер объявлением войны своим странам.

Тем временем власти Франции объявили о намерении эвакуировать из Нигера своих граждан, а также граждан других европейских стран. Сейчас они лишены возможности покинуть страну самостоятельно, отметили в МИД Франции.