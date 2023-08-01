Ниамей, 1 августа, 2023, 19:21 — ИА Регнум. Цены на уран начали расти после решения захвативших власть в Нигере военных прекратить экспорт урана во Францию, передаёт 1 августа Reuters со ссылкой на исследовательскую компанию UxC.

Кадр из видео Добыча урана

Рост пока незначительный (56,25 доллара за фунт вместо 56,15 неделей ранее), но это объясняется наличием долгосрочных контрактов на поставки, в ближайшие недели ситуация может заметно измениться, отметил глава UxC Джонатан Хинце.

«Всё указывает на то, что (случившееся в Нигере. — Прим. ред.) послужит катализатором для повышения цен на уран, с учётом общего жёсткого баланса спроса и предложения, который существует в настоящее время», — сказал эксперт.

Ранее военные, захватившие власть в Нигере, заявили, что приостанавливают экспорт урана во Францию, одновременно обвинив Париж в намерении восстановить власть свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума военным путём.

Представители правительства Франции заявили, что вариант военного вмешательства в ситуацию ими не рассматривается, а руководители компании по производству ядерного топлива Orano, управляющей урановыми рудниками в Нигере, отметили, что в их деятельности после событий в Нигере не произошло никаких изменений.

В ночь на 27 июля группа военных в Нигере заявила о госперевороте и свержении президента Базума. 30 июля руководители Экономического сообщества стран Западной Африки заявили, что, если в течение недели президент Базум не вернётся к власти, в отношении мятежников примут военные меры. В то же время представители Буркина-Фасо и Мали заявили, что будут считать вторжение в Нигер объявлением войны своим странам.