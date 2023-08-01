Эксперты заявили о росте цен на уран после приостановки экспорта из Нигера
Эксперты заявили о росте цен на уран после приостановки экспорта из Нигера во Францию
Ниамей, 1 августа, 2023, 19:21 — ИА Регнум. Цены на уран начали расти после решения захвативших власть в Нигере военных прекратить экспорт урана во Францию, передаёт 1 августа Reuters со ссылкой на исследовательскую компанию UxC.
Рост пока незначительный (56,25 доллара за фунт вместо 56,15 неделей ранее), но это объясняется наличием долгосрочных контрактов на поставки, в ближайшие недели ситуация может заметно измениться, отметил глава UxC Джонатан Хинце.
«Всё указывает на то, что (случившееся в Нигере. — Прим. ред.) послужит катализатором для повышения цен на уран, с учётом общего жёсткого баланса спроса и предложения, который существует в настоящее время», — сказал эксперт.
Ранее военные, захватившие власть в Нигере, заявили, что приостанавливают экспорт урана во Францию, одновременно обвинив Париж в намерении восстановить власть свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума военным путём.
Представители правительства Франции заявили, что вариант военного вмешательства в ситуацию ими не рассматривается, а руководители компании по производству ядерного топлива Orano, управляющей урановыми рудниками в Нигере, отметили, что в их деятельности после событий в Нигере не произошло никаких изменений.
В ночь на 27 июля группа военных в Нигере заявила о госперевороте и свержении президента Базума. 30 июля руководители Экономического сообщества стран Западной Африки заявили, что, если в течение недели президент Базум не вернётся к власти, в отношении мятежников примут военные меры. В то же время представители Буркина-Фасо и Мали заявили, что будут считать вторжение в Нигер объявлением войны своим странам.