Нью-Йорк, США, 1 августа, 2023, 19:11 — ИА Регнум. Россия не поддержала предложенную США программу по работе Совета Безопасности ООН в августе, заявил 1 августа журналистам первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Иван Шилов ИА Регнум

Соединенные Штаты исполняют функцию председателя СБ ООН в августе. «Россия не поддержала программу председательства США в этом месяце», — сказал Полянский.

По его словам, США, которые исполняют функцию председателя СБ ООН в августе, начали своё председательство с неверных действий.

Ранее он назвал председательство Британии в Совете Безопасности ООН позором. Так Полянский отреагировал на решение британской стороны не давать слово на заседании Совбеза докладчику, предложенному Россией. Собрание касалось темы гонений на Украине в отношении канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Зампостпреда отметил, что Россия, возглавлявшая СБ ООН в апреле, продемонстрировала пример такого правильного поведения в ходе председательства. Полянский также добавил, что Британия, в свою очередь, показала, что для неё более важны интересы НАТО и западных стран.

Как передавало ИА Регнум, ранее Британия заблокировала выступление с докладом, подготовленным бывшим епископом УПЦ Гедеон. Он должен был поднять на заседании Совбеза тему гонений на УПЦ. В ответ на этот шаг Россия отказалась участвовать в созванном Украиной заседании.