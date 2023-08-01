Вашингтон, 1 августа, 2023, 19:05 — ИА Регнум. Власти США не видят угрозы для своих граждан, находящихся в Нигере, и не намерены проводить их эвакуацию, заявил 1 августа координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

ISSIFOU DJIBO/EPA/TASS

«Мы не видим признаков прямых угроз гражданам США или нашим объектам, поэтому мы не меняли позицию относительно нашего присутствия в Нигере в настоящее время», — сказал Кирби на брифинге администрации США.

Представитель Белого дома также заявил, что считает преждевременным рассуждать о возможном силовом сценарии развития событий. Кроме того, он отметил, что в Вашингтоне не видят признаков причастности России в событиям в Нигере.

Американский контингент в Нигере, в состав которого входит около тысячи человек, не планирует участвовать в «эвакуационных мероприятиях других стран», и размещать дополнительные силы в Нигере США тоже не собираются, подчеркнул Кирби.

Как сообщало ИА Регнум ранее, власти Франции объявили о намерении эвакуировать из Нигера своих граждан, а также граждан других европейских стран. Сейчас они лишены возможности покинуть страну самостоятельно, отметили в МИД Франции.

В ночь на 27 июля группа военных в Нигере выступила в эфире национального телевидения, заявив о госперевороте и свержении президента Мохамеда Базума. 30 июля руководители Экономического сообщества стран Западной Африки заявили, что если в течение недели президент Базум не вернётся к власти, в отношении мятежников примут военные меры. В то же время представители Буркина-Фасо и Мали заявили, что будут считать вторжение в Нигер объявлением войны своим странам.