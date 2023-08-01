Москва, 1 августа, 2023, 19:22 — ИА Регнум. Когда Европейский союз призывает Россию не допустить «эскалации» боевых действий на Украине после того, как Москву атаковали беспилотниками, то он походит на хозяина, который пытается защитить бешеную собаку. Об этом корреспонденту ИА Регнум 1 августа заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев.

Кадр из видео «EU Debates» Представитель Еврокомиссии Набила Массрали

Ранее представитель Еврокомиссии (ЕК) Набила Массрали заявила, что РФ якобы не должна жёстко реагировать и использовать атаки украинских беспилотников на Москву для эскалации конфликта на Украине. По её словам, ЕК не располагает детальной информацией об этом инциденте, а сам Евросоюз поставляет Украине оружие только для защиты её территориальной целостности.

По словам Хамзаева, подобные заявления следует расценивать как «бред сивой кобылы». Суть их заключается в следующем — европейцам надо оправдываться перед своим обществом, которое видит, что украинская хунта демонстрирует излишне самоуверенное поведение. И это общество не немое, оно задаёт вопросы. И поэтому они пытаются себя немного оправдать. Это называется перекладыванием ответственности.

«Во-первых, какое отношение имеет европейский чиновник любого уровня и ранга к тому, что и как считают в Москве? Мы без них разберемся. Мы ведь понимаем их уровень лицемерия. Он проявляется не только в том, что они заявляют, но и в том, что они делают. Они говорят: «Мы хотим мира!» — и в то же время говорят Киеву: «Держи ракеты». Абсурд. То же самое касается заморозки наших финансовых активов и много чего ещё», — сказал парламентарий.

Во-вторых, рассуждая о том, почему ЕС усердно пытается защитить Украину от российского возмездия, депутат заметил, что хозяин бешеной собаки всегда ищет ей оправдание. Даже после того, как она покусает ребёнка на детской площадке.

«И заявления европейских дипломатов из той же категории. Они понимают, что имеют дело с бешеной собакой, но это их собака. И они должны её оправдать любым способом. Когда она кусает, они говорят, что это стресс, они призывают не усердствовать. Это житейская классика. Когда Киев совершает акты терроризма, в ЕС включается синдром трёх мартышек: «не слышу, не вижу, не говорю», — подытожил депутат.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Массрали, комментируя атаку беспилотников на Москву, заявила, что ЕК известно о том, что «дроны якобы летали над Московской областью», но европейская дипломатия не в курсе, что это были за БПЛА. Кроме того, она заявила, что сомневается в достоверности сведений, которые идут с российской стороны.

Между тем в ночь на 1 августа российские ПВО и средства радиоэлектронной борьбы пресекли попытку ВСУ атаковать беспилотниками объекты в Москве и Подмосковье. Два БПЛА были уничтожены, а третий подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, рухнул на территорию комплекса нежилых зданий «Москва-Сити».

В здании в результате удара БПЛА повреждено остекление общей площадью 150 кв. м.