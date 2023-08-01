Севастополь, 1 августа, 2023, 18:37 — ИА Регнум. По предварительным данным, в районе горы Кара-Коба в Севастополе сбит беспилотник, на земле произошёл подрыв, в результате чего загорелась трава и кустарники, сообщил 1 августа губернатор города Михаил Развожаев.

Иван Шилов ИА Регнум

«Пожарные расчёты уже на месте, приступили к тушению возгорания», — добавил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ночь на 30 июля двадцать пять беспилотных летательных аппаратов ВСУ самолетного типа попытались атаковать различные объекты в Крыму. ВС России отразили нападение средствами противовоздушной обороны и комплексами радиоэлектронной борьбы.

В ночь на 1 августа ВСУ пытались атаковать беспилотниками объекты в Москве и Подмосковье. Попытка была пресечена средствами ПВО и РЭБ. Два беспилотника были уничтожены над Одинцовским и Нарофоминским районами Московской области, ещё один был подавлен средствами РЭБ, потерял управление и упал на территории комплекса «Москва-Сити».

Кроме того, ВСУ в ночь на 1 августа попытались ночью атаковать тремя безэкипажными катерами российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор в юго-западной части Чёрного моря, сообщили в Минобороны РФ. Корабли ВМФ России, которые сопровождали морской транспорт, своевременно обнаружили катера и уничтожили их.