Измир, Турция, 1 августа, 2023, 18:38 — ИА Регнум. Один человек получил тяжёлые ранения в результате нападения на консульство Швеции в Измире на западе Турции, сообщил 1 августа портал Mynet.

Zuma/TASS

По данным портала, нападавший имел сирийское гражданство. Вооружённое нападение он совершил из-за проблем с получением визы.

Уточняется, что в результате нападения ранения получила гражданка Турции, работавшая в консульстве.

Как передавало ИА Регнум, в конце июня произошла попытка вооружённого нападения на консульство США в Саудовской Аравии. Как уточнили в полиции, возле американского консульства остановился автомобиль, из него вышел мужчина, вооружённый огнестрельным оружием.

Между ним и силовиками завязалась перестрелка, в результате которой нападавший был ликвидирован. Кроме того, скончался, получив смертельные ранения, охранник диппредставительства США.