Челябинск, 1 августа, 2023, 18:29 — ИА Регнум. Валентина Ческидова, мать мужчины, 14 лет державшего в заложниках девушку в челябинском посёлке Смолино, заявила журналистам 1 августа после заседания суда, что похищенная жила в их доме в идеальных условиях.

Кадр из видео

«Она у нас жила как королева. Пристроилась к моему сыну», — сказала Валентина Ческидова.

Также она пообещала рассказать «правду» на следующих судебных заседаниях.

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Как сообщало ИА Регнум ранее, Ческидов на протяжении 14 лет держал в плену, истязал и насиловал девушку, которой в момент похищения было 19 лет (сейчас — 33). По данным источника ИА Регнум, девушку избивали, связывали, заставляли выполнять домашнюю работу и ухаживать за матерью похитителя. Из-за постоянных избиений она частично потеряла память. Бежать ей удалось благодаря тому, что Ческидов впервые за 14 лет забыл запереть её.

Во дворе дома Ческидова сотрудники правоохранительных органов нашли человеческие останки. По словам заложницы, Ческидов в 2011 году убил и расчленил женщину. Следственный комитет предъявил ему обвинение в похищении человека, убийстве и изнасиловании, а его матери — в похищении человека. Валентина Ческидова на судебном заседании заявила, что девушка жила с ними добровольно. Ческидов арестован до 30 сентября.