Москва, 1 августа, 2023, 18:39 — ИА Регнум. В Австралии бывшему сотруднику детского сада предъявили обвинение в 1623 случаях сексуального насилия и жестокого обращения в отношении 91 ребёнка. Об этом сообщил австралийский портал 9news, ссылаясь на источник в федеральной полиции страны.

Marisa Howenstine/unsplash

По его информации, в настоящее время 45-летний обвиняемый находится под стражей в австралийском штате Квинсленд.

Отмечается, что мужчину арестовали год назад, тогда ему предъявили обвинение в создании видеоматериалов, на которых присутствовали кадры жестокого обращения и насилия над детьми, в том числе сексуального характера, данные материалы были сняты в период с 2007 по 2022 год.

«То, что этот человек делал с этими детьми, выходит за рамки человеческого воображения», — заявил помощник комиссара полиции штата Новый Южный Уэльс Майкл Фицджеральд на пресс-конференции.

Он добавил, что это один из самых ужасных случаев жестокого обращения с детьми, который он видел за почти 40 лет работы в полиции.

В материалах дела указано, что фигурант снимал свои преступления на телефоны и камеры, работая в десяти детских садах в Брисбене с 2007 по 2013 и с 2018 по 2022 год, а также в заграничном детском саде в 2013 и 2014 годах, в детском учреждении в Сиднее с 2014 по 2017 год.

Уточняется, что фигуранту были предъявлены обвинения в изнасиловании по 136 пунктам, в половых отношениях с ребёнком младше 10 лет по 110 пунктам.

По предварительной информации, все подвергшиеся насилию дети были девочками, некоторые из них уже достигли совершеннолетия. Рассмотрение данного дела в суде назначено на 21 августа.

Как передавало ИА Регнум, британские больницы больше не являются безопасным местом и стали настоящим рынком для сексуальных преступников. В медучреждениях каждую неделю происходят десятки изнасилований и сексуальных посягательств. Это следует из отчёта местной правозащитной организации «Сеть по защите прав женщин» (Women’s Rights Network), на который сослалась газета Daily Mail.

Официальные данные свидетельствуют об ужасающих масштабах злоупотреблений ― всего за три года было зарегистрировано 6500 подобный нападений, включая групповые изнасилования и сексуальные домогательства до детей.