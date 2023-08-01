Брюссель, 1 августа, 2023, 18:10 — ИА Регнум. Россия не должна использовать атаки беспилотников в Москве в качестве повода для эскалации конфликта на Украине, заявила 1 августа представитель Еврокомиссии (ЕК) Набила Массрали в ходе брифинга, трансляция которого велась на сайте ЕК.

Михаил Терещенко/ТАСС

«Мы в курсе сообщений о том, что дроны якобы летали над Московской областью. Мы не в курсе их происхождения, обстоятельств или других подробностей. Россия не должна использовать это как повод для дальнейшей эскалации», — отметила она.

Массрали также поставила под сомнение достоверность сообщений российской стороны об этих атаках, объяснив такое отношение тем, что Россия якобы манипулирует информацией.

Как передавало ИА Регнум, в Минобороны сообщили, что в ночь на 1 августа ВСУ пытались атаковать беспилотниками объекты в Москве и Подмосковье. Попытка была пресечена средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы.

Два беспилотника были уничтожены средствами ПВО над Одинцовским и Нарофоминским районами Московской области, ещё один был подавлен средствами РЭБ, он потерял управление и упал на территории комплекса «Москва-Сити».

Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что в «Москва-Сити» повреждён фасад одной из башен на уровне 21-го этажа, а также остекление на площади 150 кв. м. Информации о пострадавших нет.

В экстренных службах столицы сообщили, что обломки упавшего в «Москва-Сити» дрона направят на взрыво-техническую экспертизу. Несущие конструкции башни, в которую врезался потерявший управление беспилотник, повреждений не получили, а нанесённый ущерб будет оценен специалистами. В экстренных службах Московской области также сообщили, что падение обломков двух сбитых беспилотников не привело к повреждению объектов инфраструктуры.