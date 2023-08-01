Москва, 1 августа, 2023, 18:02 — ИА Регнум. Россия заинтересована в том, чтобы Алжир лидировал в сфере безопасности на севере Африки. Министерство обороны РФ готово способствовать повышению боевых возможностей алжирской армии, заявил глава ведомства Сергей Шойгу в ходе переговоров с начальником штаба Национальной народной армии Алжира Саидом Шанегрихой.

Министерство обороны РФ Сергей Шойгу

По словам российского министра, Москва и Алжир нацелены на проведение независимой внешней политики и намерены отстаивать свои национальные интересы даже в условиях беспрецедентного давления со стороны западных стран. Об этом дан ясный сигнал всему миру.

«Мы заинтересованы в лидирующей позиции Алжира в укреплении региональной безопасности и стабильности на севере Африки», — приводит военное ведомство слова Шойгу в Telegram-канале.

Со своей стороны Минобороны России готово способствовать повышению боевых возможностей алжирских вооружённых сил, добавил министр.

Саид Шанегриха отметил, что алжирский народ помнит о тех позициях, которые занимал СССР в 1954 году, когда произошла революция в Алжире. Помнят в стране и о помощи, оказанной Россией для укрепления обороноспособности алжирской армии.

Как сообщало ИА Регнум, Шанегриха подчеркнул, что Алжир делает всё необходимое для усиления оборонного потенциала. Это позволит превосходить возможные угрозы и вызовы, которые Запад поддерживает своим деструктивным поведением.