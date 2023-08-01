Москва, 1 августа, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Власти Алжира усиливают обороноспособность армии, чтобы превзойти потенциальные вызовы и угрозы, поддерживаемые деструктивным поведением Запада. Об этом 1 августа заявил начальник штаба Национальной народной армии Алжира Саид Шангриха в ходе переговоров с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

STR/dpa/globallookpress

«Мы в Алжире делаем все необходимое для того, чтобы увеличить и усилить наши потенциалы и обороноспособность наших вооруженных сил», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что сильная армия позволит Алжиру превосходить возможные потенциальные угрозы, с которыми сталкивается страна, беря во внимание то, что «это всё поддерживается западным деструктивным поведением».

Соответствующее заявление Шангриха сделал на фоне обвинений военных, совершивших переворот в Нигере, что Франция намерена начать военную операцию с целью освобождения отстраненного от власти президента Мохамеда Базума.

Как сообщало ИА Регнум, президент Алжира Абдельмаджид Теббун, выступая на пленарном заседании XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), выразил надежду, что те, кто выступают с безумными инициативами в отношении России, наконец образумятся.

Президент Алжира указал на то, что в мире наблюдается новая холодная война и экономическая конфронтация. Странам, проводящим соответствующую политику, стоит образумиться, добавил он.