Тель-Авив, Израиль, 1 августа, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Защитник московского футбольного клуба «Торпедо» Сергей Бородин, ранее выступавший на правах аренды за израильский «Бейтар» и вышедший с флагом России на поле после победы в Кубке этой страны, прокомментировал критические заявления в свой адрес.

Алексей Филиппов/РИА Новости Футболист Сергей Бородин

Футболист отметил, что аналогичный жест сделали после победы в финале Кубка и другие легионеры «Бейтара» — из Колумбии, Нигерии, Кот-Д’Ивуара — и отметил, что не увидел причин становиться исключением.

«За день до финала ко мне подходит администратор: «Мы подготовили для всех иностранцев их флаги. Что ты думаешь?» Я, естественно, попросил подготовить и российский тоже. Я же гражданин моей страны, это мой флаг. После победы нам начали раздавать флаги, и я надел на себя наш. Я родился в России, я русский и был горд, что выиграл Кубок Израиля», — цитирует Бородина Sport24.

Футболист выступал за «Бейтар» с января по июнь 2023 года. Финал Кубка Израиля состоялся 23 мая. Некоторые СМИ и болельщики подвергли действия Бородина критике.

Как сообщало ИА Регнум ранее, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов призвал к выходу из Международного олимпийского комитета. МОК действует по указке властей западных стран, Россия не является полноправным участником соревнований, ей запрещают использовать национальную символику, и терпеть эти и иные унижения недопустимо, сказал политик.