Москва, 1 августа, 2023, 19:09 — ИА Регнум. Военный переворот, произошедший в Нигере, был обусловлен внутренними социально-экономическими причинами, а заявления о том, что к этому причастна Россия, следует расценивать как ложь и клевету. Об этом корреспонденту ИА Регнум 1 августа заявил ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

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Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что за военным переворотом в Нигере якобы может стоять Россия. В подтверждение своих домыслов Подоляк привёл то, что «пророссийские» Мали и Буркина-Фасо поддержали свержение президента Нигера Мохамеда Базума.

«То, что говорят в Киеве в отношении России, можно сразу отвергать и обозначать как абсолютную ложь, клевету и стремление во что бы то ни стало очернить Россию. Это совершенно очевидно. Иного подхода к этим обвинениям не может быть. Но, если говорить по существу, то переворот в Нигере в большей степени обусловлен внутренними причинами. А именно социально-экономическими сложностями, если не сказать кризисом, причём не только в Нигере, но и в других странах Сахеля. Эти страны (Нигер, Мали, Буркина-Фасо, ЦАР) находятся в сложной ситуации», — сказал Долгов.

Он напомнил, что в Нигере военный переворот происходит уже не в первый раз. И, как и прежде, это связано с социально-экономическими кризисами и снижением уровнем жизни населения. Хотя Нигер и так уже одна из самых бедных стран.

В 2023 году последней каплей стала попытка теперь уже бывшего президента сместить командующего национальной гвардией, который и организовал этот вооружённый переворот.

При этом Долгов подчеркнул, что хотя Нигер — это одно из беднейших государств, оно в то же время очень богато природными ресурсами, прежде всего запасами урана.

«Но дивидендами от продажи урана пользовались представители элиты, используя эти финансовые ресурсы в своих целях. А на развитие страны, на улучшение жизни населения не шло ничего», — констатировал Долгов.

Что касается того, в какой степени Мали и Буркина-Фасо могут считаться пророссийскими, то Долгов заметил, что в этих странах действовали российские силы, но участвовали они не в переворотах, а в борьбе с радикальными исламистскими группировками, с которыми французские силы не смогли ничего сделать.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле серьёзно обеспокоены ситуацией в Нигере, и что Москва выступает за скорейшее восстановление законности в стране. Кроме того, РФ призывает все стороны к сдержанности, дабы не допустить человеческих жертв.

В свою очередь, новые власти Нигера уже приостановили экспорт урана во Францию, которая на 15-17% зависит от этих поставок из Нигера, используемых для производства электричества.

Власти Франции объявили, что эвакуируют своих граждан из Нигера.

Между тем Буркина-Фасо и Мали предупредили, что любое военное вторжение в Нигер будет равнозначно объявлению войны этим двум государствам.