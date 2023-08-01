Москва, 1 августа, 2023, 17:34 — ИА Регнум. Американский защитник московского хоккейного клуба «Динамо» Бреннан Менелл получил паспорт России, сообщает 1 августа ТАСС со ссылкой на источник.

Сергей Савостьянов/ТАСС Бреннан Менелл

«Менелл получил паспорт РФ. Следующий шаг — получение спортивного гражданства», — сказал собеседник агентства.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июля президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении Бреннану Менеллу российского гражданства.

В середине апреля 25-летний американский спортсмен продлил контракт со столичным клубом, подписав соглашение на три года.