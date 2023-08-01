Москва, 1 августа, 2023, 17:21 — ИА Регнум. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко доложила о результатах работы Совфеда в весеннюю сессию президенту Владимиру Путину в ходе встречи в Кремле. Об этом сообщила 1 августа пресс-служба главы государства.

Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин и спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время встречи

Говоря об основных итогах парламентской сессии, она отметила, что было принято около 500 законов. Вопросы, связанные с поддержкой экономики и бизнеса в условиях санкций, находились в приоритете.

Кроме того, сенаторы уделили много внимания социальной поддержке населения. Несмотря на очень непростые условия, государство в полном объёме выполняет социальные гарантии, ни один национальный проект не остановлен, отметила Матвиенко.

«Детский бюджет — почти 2,5 трлн рублей. Такого на самом деле никогда не было, и люди, конечно, это чувствуют», — сказала спикер Совфеда.

Путин поблагодарил Матвиенко за повышенное внимание верхней палаты парламента социальной сфере. Поддержка семьи, материнства и детства — это чрезвычайно важные, капитальные вещи, подчеркнул президент.

Совфед работал достаточно напряжённо и эффективно, решения принимались своевременно, констатировал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2022 года Матвиенко заявила, что Россия — социальное государство и останется им, ряд дополнительных мер принят для социальной защищённости граждан. После выступления Владимира Путина на Совете по стратегическому планированию спикер выразила уверенность, что «и в 2023 году социальный вектор будет только усиливаться».