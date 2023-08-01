Москва, 1 августа, 2023, 17:14 — ИА Регнум. Некоторые украинские военные призывали не приукрашивать ситуацию на фронте, а также объявить режим «тотальной мобилизации». Об этом 1 августа написало украинское издание «Страна».

Сергей Корсун ИА Регнум

Отмечается, что в социальных сетях появилось сразу несколько сообщений от украинских военных, которые призывали не приукрашивать ситуацию на фронте, а также провести в тылу режим «тотальной мобилизации».

По мнению украинских военнослужащих, в противном случае исход конфликта будет под большим вопросом.

Журналисты привели слова комбата 3-й штурмовой бригады Дмитрия Кухарчука, который заявил, что для военной победы Киеву необходимо провести тотальную мобилизацию всего, а не только сельского населения Украины. Он также считает, что необходимо также перевести работу всего государственного и частного сектора на военные рельсы.

По словам волонтера Мирослава Гая, который воюет в рядах ВСУ, на фронте украинских военнослужащих тошнит от блогеров, которые рассказывают об успехах ВСУ, поскольку за этими успехами стоит мясорубка, также тошнит от рассказов о том, как быстро всё закончится.

Как передавало ИА Регнум, 1 августа в Министерстве обороны РФ сообщили о том, что за минувшие сутки потери ВСУ на донецком направлении составили более 345 военнослужащих, а также несколько единиц техники, в том числе танк и шесть боевых машин пехоты.

Также 1 августа в Минобороны рассказали о попытке ВСУ атаковать безэкипажными катерами российские гражданские транспортные суда в Чёрном море. Попытка была пресечена, морские дроны были уничтожены. Кроме того, в минувшие сутки Вооружённые силы России продолжали наступление на купянском направлении, отметили в ведомстве.