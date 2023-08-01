Москва, 1 августа, 2023, 17:05 — ИА Регнум. Экипаж танка «Алёша», который в одиночку остановил колонну бронетехники Вооружённых сил Украины (ВСУ), рассказал о встрече с противником. Видеокадры с героями-танкистами опубликовало 1 августа Минобороны РФ.

РИА Новости

Один из танкистов, имена которых не раскрываются, процитировал слова президента России Владимира Путина о том, что, если драка неизбежна, нужно бить первым. Он передал привет производителям танков Leopard. «Скоро сюда приедут Abrams, с ними тоже познакомимся», — отметил он.

Второй герой скромно сообщил, что у экипажа такой каждый выезд. Он отметил заслуги оператора-наводчика, назвав его волевым человеком.

Ещё один военнослужащий-танкист из Якутии передал привет землякам.

Как передавало ИА Регнум, министр обороны России Сергей Шойгу 1 августа представил к государственным наградам экипаж танка за проявленное мужество и героизм во время отражения атаки бронегруппы ВСУ на запорожском направлении.

На брифинге 1 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с российским танком, который остановил идущую в атаку колонну бронетехники ВСУ, уникальна, её можно разбирать в учебниках.

Видео, как российский танк в одиночку встал на пути колонны из восьми единиц бронетехники, было опубликовано 29 июля. В атаке ВСУ участвовали два танка и шесть бронемашин. Экипаж российского танка в бою уничтожил всю колонную украинской бронетехники. По российскому танку противник не попал.