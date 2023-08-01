Варшава, 1 августа, 2023, 17:01 — ИА Регнум. Бывший министр сельского хозяйства Польши Ян Кшиштоф Ардановский заявил, что разочарован изменением риторики политиков Украины, которые выказывают недовольство Польше за то, что власти страны пытаются защитить свои интересы. Об этом он заявил в интервью Fronda.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

По словам политика, Украина хочет, чтобы Польша пожертвовала своими сельскохозяйственными угодьями ради неё.

«Я очень разочарован изменением риторики украинских политиков во главе с президентом Владимиром Зеленским, которые начинают порыкивать на Польшу за то, что она пытается защитить свои интересы», — отметил он, добавив, что Польша оказала Украине огромную помощь, возможно, даже большую, чем могла себе позволить.

Бывший министр обратил внимание на то, что киевские власти пытаются нажиться на своей «трагедии», чтобы закрепиться на сельскохозяйственном рынке Евросоюза на особых условиях.

По его словам, польские фермеры, у которых возникли проблемы с собственной продукцией, начинают беспокоиться о своем экономическом положении, они меняют подход к украинцам.

«Начинают задумываться, а есть ли вообще смысл помогать Украине, которая, видимо, ожидает, что мы пожертвуем собственным сельским хозяйством», — уточнил Ардановский.

Как передавало ИА Регнум, 1 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала мнение, что в Киеве, похоже, начали догадываться о том, что помощь со стороны Польши может привести к утрате Украиной западных регионов.

Так она прокомментировала сообщения о вызове в МИД Украины посла Польши в Киеве Бартоша Цихоцкого. Поводом для вызова стали высказывания представителя офиса президента Польши Марчина Пшидача, который ранее заявил, что властям Украины «стоило бы начать ценить» ту большую поддержку, которую Киев получает от Варшавы.

Ранее о неблагодарности Киева говорил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Он рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский начал разговор с ним сразу с новых требований о поставках оружия, и не подумав поблагодарить за ранее оказанную поддержку. Зеленский в ответ записал видео, в котором произнёс слово «спасибо» 47 раз. Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко раскритиковал эти действия президента страны и в скором времени был им уволен.

21 июля глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что власти Польши рассматривают возможность установления контроля над Западной Украиной путём размещения там своих войск. Президент России Владимир Путин попросил Нарышкина внимательно отслеживать эти планы Варшавы.