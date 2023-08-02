Москва, 2 августа, 2023, 09:02 — ИА Регнум. АНО «Национальные приоритеты» и Московский метрополитен запустили по Арбатско-Покровской линии «Поезд возможностей». До конца января 2024 года пассажиры состава смогут ещё больше узнать о президентской платформе «Национальные проекты России», целях и результатах, достигнутых нацпроектами к 2023 году, и как они повлияли на качество жизни каждого жителя страны.

Алексей Майшев/РИА Новости

Десять брендированных вагонов расскажут о возможностях, которые развиваются благодаря национальным проектам. В вагонах нацпроектов «Демография» и «Здравоохранение» пассажиры узнают о мерах поддержки семей с детьми, о том, как быть здоровым и вести активный образ жизни. О возможностях узнавать новое, заглядывать за горизонт и использовать новые технологии расскажут национальные проекты «Образование», «Цифровая экономика» и «Малое и среднее предпринимательство».

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«В поезде возможностей москвичи и гости столицы смогут получить исчерпывающую информацию о мерах поддержки по 14 ключевым направлениям развития страны, присоединиться к реализации национальных проектов и узнать для себя что-то полезное и практичное», — отметила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Например, можно воспользоваться советами по диагностике здоровья или внести свой вклад в сохранение природы, изменив экологичные привычки. Также проект поможет ближе познакомиться с объектами культуры и изучить афишу ближайших мероприятий.

Помимо прочего, пассажирам будет легко найти интересную книгу для чтения, поучаствовать в научных и технологических конкурсах, записаться на образовательный курс или выбрать увлекательный маршрут для путешествия по стране.

Одним из первых пассажиров вагона нацпроекта «Культура» стала библиотекарь из Подмосковья Тамара Терентьева. Говорит, что её заинтересовала возможность бесплатно повысить свою квалификацию в лучших вузах страны. «Уже узнала, что курсы проводятся как в очном, так и заочном формате. Всегда стремлюсь изучать новые направления в русской литературе, поэтому открывшаяся возможность будет очень кстати», — рассказала пассажирка «Поезда возможностей».

Пассажиры вагонов нацпроектов «Экология» и «Туризм и индустрия гостеприимства» знакомятся с информацией о сохранении природы и новых направлениях для путешествий. «В своем родном Екатеринбурге я экоактивист и неоднократно участвовала в акциях нацпроекта по очистке берегов рек. Приятно было услышать о нашем «Марафоне рек» в московском метро», — поделилась другая пассажирка тематического поезда — екатеринбурженка Дина Исаева.

Вагоны нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Безопасные качественные дороги» поведают о том, как узнавать и даже менять облик города. О поддержке при развитии своего дела москвичи и гости столицы узнают в вагоне нацпроектов «Производительность труда» и «Международная кооперация и экспорт».

«Я краснодеревщик. У меня свой небольшой бизнес на окраине Москвы. Хочу попробовать воспользоваться услугой, которую в поддержку предпринимателей оказывает центр «Мой Бизнес». Скоро в столице пройдет фестиваль «Неспальный район» — надеюсь поучаствовать», — отметил Руслан Старостин.

Как пояснил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, власти города намерены продолжить развивать городской транспорт и сделать поездки на нём комфортными, безопасными и интересными.

Как сообщало ИА Регнум, национальные проекты России, запущенные по инициативе президента Владимира Путина, делают жизнь людей в нашей стране лучше. Они охватывают все важнейшие сферы и реализуются во всех без исключения регионах.