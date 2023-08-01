Москва, 1 августа, 2023, 16:46 — ИА Регнум. В Москве в отношении 70-летнего мужчины возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности, сообщила 1 августа пресс-служба столичного Следственного комитета (СК) в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным следствия, фигурант дела решил профинансировать террористическую организацию, деятельность которой запрещена в России, и перевёл участнику этой организации 48 тысяч рублей. В ходе допроса он признал вину, ему предъявлено обвинение.

Следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело, мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).

«По уголовному делу проведено девять обысков по местам жительства обвиняемого и его связей, в том числе в местах массового скопления иностранных граждан, пребывающих на территории РФ в нарушение миграционного законодательства», — говорится в сообщении СК.

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Уточняется, что в рамках уголовного дела были допрошены в качестве свидетелей и привлечены к административной ответственности более 230 иностранных граждан.

Как передавало ИА Регнум, 3 июля в финансировании терроризма обвинили украинского предпринимателя Евгения Черняка (внесён в перечень террористов и экстремистов). По данным следствия, с февраля по апрель 2022 года бизнесмен и другие лица организовали перечисление военнослужащим Вооружённых сил Украины (ВСУ) и другим украинским вооружённым формированиям свыше 500 млн рублей для осуществления террористической деятельности на территории России.

Кроме того, в июне 2023 года обвиняемый приобрёл и поставил солдатам ВСУ товары, которые предназначались для ведения боевых действий, стоимостью более 90 млн рублей. Подозреваемого объявили в розыск. Позднее Росфинмониторинг внёс владельца алкогольного холдинга Global spirits Черняка в список террористов и экстремистов.