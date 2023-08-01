Москва, 1 августа, 2023, 16:41 — ИА Регнум. В Киеве, похоже, начали догадываться о том, что помощь со стороны Польши может привести к утрате Украиной западных регионов, заявила 1 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Станислав Красильников/фотохост-агентство ТАСС Представитель МИД России Мария Захарова

Так она прокомментировала сообщения о вызове в МИД Украины посла Польши в Киеве Бартоша Цихоцкого. Поводом для вызова стали высказывания представителя офиса президента Польши Марчина Пшидача, который ранее заявил, что властям Украины «стоило бы начать ценить» ту большую поддержку, которую Киев получает от Варшавы

«Это как волк, который говорит овце: ты бы начала ценить, что из всей отары я выбрал именно тебя на ужин. И тут овца, хоть и паршивая, стала догадываться, что это будет ужин не на двоих. На Банковой, видимо, смутно подозревают, что с польской помощью не всё ладно, и западная часть Украины может утонуть в дружеских объятьях соседа», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Представитель МИД Украины Олег Николенко ранее отметил, что послу Польши в ходе его визита в МИД было заявлено, что заявления Пшидача о неблагодарности Киева не соответствуют действительности, являются неприемлемыми и противоречат «украинско-польской дружбе».

Ранее о неблагодарности Киева говорил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Он рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский начал разговор с ним сразу с новых требований о поставках оружия, и не подумав поблагодарить за ранее оказанную поддержку. Зеленский в ответ записал видео, в котором произнёс слово «спасибо» 47 раз. Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко раскритиковал все эти действия президента страны и в скором времени был им уволен.

21 июля глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что власти Польши рассматривают возможность установления контроля над Западной Украиной путём размещения там своих войск. Президент России Владимир Путин попросил Нарышкина внимательно отслеживать эти планы Варшавы.