Киев, 1 августа, 2023, 16:40 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины несут тяжёлые потери из-за предпринятого киевским командованием контрнаступления, заявил бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин.

Иван Шилов ИА Регнум

«Потеряно 20% западной техники в результате этих наступлений. Украинские потери исчисляются тысячами, может, десятками тысяч человек», — сказал он в своём YouTube-канале.

Соскин уверен, что президент Украины Владимир Зеленский скрывает от населения реальное количество убитых военнослужащих.

Как сообщало ИА Регнум, ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что контрнаступление ВСУ идёт медленными темпами.

ВСУ наталкиваются на укрепленные линии российской обороны и минные поля, это «тяжело» и «превращается в кропотливый труд», добавил он.

Потери Вооруженных сил Украины за июль составили 20 824 военных и 2227 единиц различного вооружения, заявил накануне министр обороны России Сергей Шойгу.