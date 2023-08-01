Челябинск, 1 августа, 2023, 16:39 — ИА Регнум. Суд в Челябинске не стал арестовывать мать Владимира Ческидова, который на протяжении 14 лет держал в плену девушку, сообщает РИА Новости.

Кадр из видео Валентина Ческидова в зале суда

Следственный комитет предъявил Ческидову обвинение в похищении человека, убийстве и изнасиловании, а его матери — в похищении человека. Суд арестовал Ческидова до 30 сентября.

Жертва познакомилась с ним в 2009 году в Челябинске. По данным источника ИА Регнум, девушку избивали, связывали, заставляли выполнять домашнюю работу, ухаживать за матерью похитителя, готовить еду. Из-за постоянных избиений она частично потеряла память.

Кроме того, во дворе дома Ческидова сотрудники полиции нашли человеческие останки. По словам заложницы, мужчина в 2011 году убил и расчленил женщину.