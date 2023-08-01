Мелитополь, 1 августа, 2023, 16:36 — ИА Регнум. Российские военные подбили украинский танк Leopard из РПГ на запорожском направлении. Кадры, снятые из самого танка, опубликованы в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Танк ВСУ был подбит в борт «при провальном наступлении на запорожском фронте». Так выглядят боевые действия глазами врага, говорится в описании видео.

Движущийся в кадре танк успевает сделать выстрел, затем получает удар в борт. Справа от камеры поднимается густой дым.

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Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил 1 августа, что российские барражирующие боеприпасы «Ланцет» за минувшие сутки уничтожили украинские танк Leopard и боевую машину пехоты (БМП) Bradley в районе населённого пункта Работино Запорожской области.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 30 июля сообщил о потере Украиной 415 танков с 4 июня — даты начала контрнаступления ВСУ. Кроме того, было уничтожено более 1,3 тыс. бронемашин противника разного класса.

По мнению бывшего американского разведчика Скотта Риттера, немецкие танки Leopard оказались «ловушкой» для украинских военных. Это старая техника, и российские военные уничтожают её сразу после появления на поле боя, пояснил он. Украинские военнослужащие не умеют ни пользоваться этими танками, ни ремонтировать их.