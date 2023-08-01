Мелитополь, 1 августа, 2023, 16:12 — ИА Регнум. На ореховском направлении специальной военной операции горит техника ВСУ. Соответствующие кадры опубликовал 1 августа Telegram-канал «Z ParaBellum MD».

РИА Новости

На видео, которое было снято с воздуха, можно увидеть широкую панораму горящей вражеской техники.

По информации авторов канала, техника ВСУ горит на поле около населённого пункта Работино.

«Только на этом пятачке дымят останки не менее 15 бронированных машин врага», — говорится в сообщении.

За кадром происходящее комментируют те же голоса, что и на ставшей знаменитой записи про танк «Алёшу», в одиночку расправившийся с колонной ВСУ.

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Как передавало ИА Регнум, министр обороны России Сергей Шойгу представил к государственным наградам экипаж танка за проявленное мужество и героизм во время отражения атаки бронегруппы ВСУ на запорожском направлении.

На брифинге 1 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с российским танком, который остановил идущую в атаку колонну бронетехники ВСУ, уникальна, её можно разбирать в учебниках.

Видео, как российский танк в одиночку встал на пути колонны из восьми единиц бронетехники, было опубликовано 29 июля. В атаке ВСУ участвовали два танка и шесть бронемашин. Экипаж российского танка в бою уничтожил всю колонную украинской бронетехники. По российскому танку противник не попал.