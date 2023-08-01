Самара, 1 августа, 2023, 16:01 — ИА Регнум. Госкорпорация ВЭБ. РФ предоставила первые кредитные средства для модернизации мощностей Самарской ТЭЦ. Сделка заключена по программе Фабрики проектного финансирования. Общая стоимость проекта достигает 10,6 млрд рублей.

ВЭБ. РФ Самарская ТЭЦ

Как следует из данных Индекса ВЭБ. РФ, доля износа городских сетей в Самаре составляет 76%, в то время как по России средний показатель находится на уровне 44,8%. Кроме того, комплексный индекс загрязнения атмосферы города находится на отметке в 2 балла из 5 (в среднем по России — 1,7 баллов).

Проект при поддержке ВЭБ. РФ будет способствовать повышению качества жизни в городе. Так, в его рамках на Самарской ТЭЦ обновят паровую турбину, генератор, трансформатор и вспомогательное оборудование. В результате работ, вырастет электрическая и тепловая мощность станции — на 15 МВт и 13 Гкал/ч соответственно. Окончание работ намечено на 2025 год.

ВЭБ. РФ Самарская ТЭЦ

«Самарская ТЭЦ — одна из основ экономического роста города и комфорта его жителей. Она снабжает энергией примерно 600 тысяч жителей Самары и местные промышленные предприятия», — рассказал заместитель председателя ВЭБ. РФ Юрий Корсун. Он добавил, что модернизация повысит надежность и качество тепло — и энергоснабжения города, улучшит экологичность станции и эффективность использования топлива. «Больше возможностей для энергоснабжения — больше предприятий, которые смогут эту энергию использовать, а значит промышленный потенциал Самары будет расти и дальше», — подчеркнул Корсун.

Энергоблок Самарской ТЭЦ мощностью 110 МВт введен в эксплуатацию в 1978 году. На сегодняшний день он практически полностью исчерпал свой ресурс.

Группа ВЭБ финансирует множество проектов топливно-энергетического комплекса. Так, для модернизации ТЭЦ в стране привлекаются в том числе средства Фонда развития промышленности. ФРП ранее профинансировал проекты по замене золоулавливающей установки котлоагрегата на ТЭЦ в Иркутской области, строительство и установку нескольких электрофильтров на Красноярской ТЭЦ-1. Общий объем финансирования по этим проектам превысил 1 млрд рублей.