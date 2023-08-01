Челябинск, 1 августа, 2023, 15:58 — ИА Регнум. Валентина Ческидова, мать челябинского похитителя, перед судебным заседанием 1 августа заявила, что девушка, которую её сын Владимир держал в плену 14 лет, жила у них дома добровольно.

«Катя жила по своей воле, у нас все двери раскрыты — проходите, выбегай!», — сказал она, добавив, что не считает себя виноватой в похищении.

Сам Владимир Ческидов после заседания суда заявил, что вину в изнасиловании не признаёт.

Как передавало ИА Регнум, житель посёлка Смолино под Челябинском Владимир Ческидов на протяжении 14 лет держал в плену, истязал и насиловал девушку, которой в момент похищения было 19 лет (сейчас — 33). Жертва познакомилась с ним в 2009 году в Челябинске. Мужчина предложил девушке выпить у него дома и привёз её к себе в дом.

Девушку избивали, связывали, заставляли выполнять домашнюю работу, ухаживать за матерью похитителя, готовить еду. Из-за постоянных избиений она частично потеряла память. Кроме того, во дворе дома Ческидова сотрудники правоохранительных органов нашли человеческие останки. По словам заложницы, Ческидов в 2011 году убил и расчленил женщину.

Следственный комитет предъявил ему обвинение в похищении человека, убийстве и изнасиловании, а его матери — в похищении человека. Суд арестовал Ческидова до 30 сентября.