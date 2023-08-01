Москва, 1 августа, 2023, 15:53 — ИА Регнум. Российский автомобильный концерн «Москвич» с 1 августа поднял стоимость актуального модельного ряда на 10,5–11,5%, сообщается на сайте компании.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Таким образом, цена на кроссовер «Москвич 3» начинается от 2,22 млн рублей (ранее 1,97 млн рублей) с механической коробкой передач.

Версия с автоматическое коробкой передач начинается от 2,285 млн рублей (вместо 2,035 млн рублей).

Электромобиль «Москвич 3е» подорожал на 392 тыс. рублей, цена на авто составляет 3,95 млн рублей.

Как передавало ИА Регнум, завод «Москвич» был образован в ходе передачи правительству Москвы активов французского автоконцерна Renault. Переименование официально оформили в июне 2022 года.

В апреле текущего года на заводе продемонстрировали новую модель седана «Москвич-6». Производство и продажу автомобиля планируют запустить во второй половине 2023 года.