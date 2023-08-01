Киев, 1 августа, 2023, 15:44 — ИА Регнум. Со щита киевского монумента «Родина-Мать» демонтировали основные элементы герба СССР (серп и молот), передаёт 1 августа издание «Страна».

Zuma/TASS

Как сообщалось ранее, власти Украины приняли решение заменить герб СССР на щите монумента на трезубец. Работы должны быть закончены к 24 августа, когда на Украине официально отмечается День независимости. Памятник с этого момента должен будет называться «Украина-мать».

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Демонтированные с монумента объекты будут храниться в музее истории Украины во Второй мировой войне, сообщил и. о. министра культуры Украины Ростислав Карандеев. Ранее сообщалось, что этот музей тоже предполагается переименовать — в «Музей войны за независимость», которую Украина якобы вела с 1918 года и продолжает вести до сих пор.

Киевские власти решили переименовать монумент «Родина-мать», поскольку не могут его снести, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Раньше на Украине памятники просто разрушали, но теперь компания СКМ Рината Ахметова совместно с министерством культуры намерены показать, как можно «паскудить» монументы высокотехнологично, креативно, с флёром элитности и хорошей пиар-кампанией, отмечал в свою очередь обозреватель ИА Регнум Денис Давыдов.