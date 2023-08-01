Российские акционеры морского рыбного порта обратились в Верховный суд
Мурманск, 1 августа, 2023, 15:41 — ИА Регнум. Бывшие акционеры Мурманского морского рыбного порта (ММРП) обратились в Верховный суд после того, как Арбитражный суд области признал, что порт надо передать властям без компенсации.
Арбитражный суд постановил, что бывшие акционеры ММРП нарушили закон, который определяет порядок иностранных инвестиций в российские компании стратегического значения для обороны и безопасности, пишет Право. ру. Группа акционеров, в свою очередь, уверяют, что все участники сделок были российскими гражданами или контролируемыми иностранными организациями.
Порт приобрела компания «Купец», которую создали Александр Романов (10%) и его зять Олег Креславский (90%). Деньги на сделку компания получила по цепочке от организаций, среди которых оказались иностранные фирмы. В решении ФАС говорилось, что действия компаний нарушили закон об иностранных инвестициях. В дальнейшем с этим решением согласились еще три инстанции.
В деле ММРП антимонопольное ведомство и суды делали свой вывод о контроле на основе оговорки в залоговых распоряжениях. Однако такая судебная трактовка вызывает неопределенность для бизнеса и замедляет гражданский оборот. «Претензии ФАС вызвали недоумение у всех юристов. Ни один договор займа не подразумевал право участия в управлении и залога акций ММРП, а иностранные компании полностью контролировались российскими гражданами», — комментирует бывший акционер порта Анастасия Креславская.
По словам Креславской, обвинения уже были устранены в начале сентября прошлого года. «Даже те надуманные обвинения уже были устранены нами в начале сентября прошлого года. Займы АО «Зевс» (акционера ММРП) были переуступлены другому российскому юридическому лицу. То есть даже формальной причины (заемных обязательств акционера ММРП), по которой ФАС предъявила к нам претензии, уже не существует. В октябре 2022 года арбитражный суд проигнорировал этот факт , как и суды последующих инстанций», — подчеркивает она.
Судебные разбирательства привели к тому, что акции ММРП были переданы государству. Группа акционеров настаивает, что в оспариваемых судебных актах по делу содержатся нарушения норм материального и процессуального права, повлиявшие на исход судебного разбирательства и повлекшие нарушение прав и законных интересов заявителей в сфере экономической деятельности. В итоге примененные несколькими инстанциями подходы создают противоречивую практику и затрагивают неразрешенные вопросы о толковании прецедентных для практики норм права.
Ранее Федеральное агентство по рыболовству заявило, что оно представит в правительство РФ план по развитию Мурманского морского рыбного порта. По словам главы ведомства Ильи Шестакова, затраты на модернизацию составят не менее 6 млрд рублей.