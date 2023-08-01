Мурманск, 1 августа, 2023, 15:41 — ИА Регнум. Бывшие акционеры Мурманского морского рыбного порта (ММРП) обратились в Верховный суд после того, как Арбитражный суд области признал, что порт надо передать властям без компенсации.

Марина Захарова ИА REGNUM Мурманский порт

Арбитражный суд постановил, что бывшие акционеры ММРП нарушили закон, который определяет порядок иностранных инвестиций в российские компании стратегического значения для обороны и безопасности, пишет Право. ру. Группа акционеров, в свою очередь, уверяют, что все участники сделок были российскими гражданами или контролируемыми иностранными организациями.

Порт приобрела компания «Купец», которую создали Александр Романов (10%) и его зять Олег Креславский (90%). Деньги на сделку компания получила по цепочке от организаций, среди которых оказались иностранные фирмы. В решении ФАС говорилось, что действия компаний нарушили закон об иностранных инвестициях. В дальнейшем с этим решением согласились еще три инстанции.

В деле ММРП антимонопольное ведомство и суды делали свой вывод о контроле на основе оговорки в залоговых распоряжениях. Однако такая судебная трактовка вызывает неопределенность для бизнеса и замедляет гражданский оборот. «Претензии ФАС вызвали недоумение у всех юристов. Ни один договор займа не подразумевал право участия в управлении и залога акций ММРП, а иностранные компании полностью контролировались российскими гражданами», — комментирует бывший акционер порта Анастасия Креславская.

По словам Креславской, обвинения уже были устранены в начале сентября прошлого года. «Даже те надуманные обвинения уже были устранены нами в начале сентября прошлого года. Займы АО «Зевс» (акционера ММРП) были переуступлены другому российскому юридическому лицу. То есть даже формальной причины (заемных обязательств акционера ММРП), по которой ФАС предъявила к нам претензии, уже не существует. В октябре 2022 года арбитражный суд проигнорировал этот факт , как и суды последующих инстанций», — подчеркивает она.

Судебные разбирательства привели к тому, что акции ММРП были переданы государству. Группа акционеров настаивает, что в оспариваемых судебных актах по делу содержатся нарушения норм материального и процессуального права, повлиявшие на исход судебного разбирательства и повлекшие нарушение прав и законных интересов заявителей в сфере экономической деятельности. В итоге примененные несколькими инстанциями подходы создают противоречивую практику и затрагивают неразрешенные вопросы о толковании прецедентных для практики норм права.

Ранее Федеральное агентство по рыболовству заявило, что оно представит в правительство РФ план по развитию Мурманского морского рыбного порта. По словам главы ведомства Ильи Шестакова, затраты на модернизацию составят не менее 6 млрд рублей.