Москва, 1 августа, 2023, 15:35 — ИА Регнум. Поставки российского газа по газопроводу «Сила Сибири» в Китай вновь превысили суточные контрактные обязательства и установили новый рекорд, сообщила 1 августа пресс-служба российской компании в своём Telegram-канале.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Поставки газа, напомнили в компании, идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между Газпромом и CNPC.

Предыдущий рекорд по объёму газа, поставленного в КНР по газопроводу «Сила Сибири», был установлен 21 марта.

Как передавало ИА Регнум, Россия в январе 2023 года стала лидером по поставкам природного газа в Китай. По данным китайской таможни, за первый месяц 2023 года в КНР поставили 2,7 млрд куб. м российского газа. На втором месте — Туркменистан и Катар (по 2,2 млрд куб. м), за ними идёт Австралия (1,9 млрд куб. м).

«Сила Сибири» — крупнейшая система транспортировки газа на востоке России, экспортная производительность которой составляет 38 млрд куб. м газа в год.