Москва, 1 августа, 2023, 16:49 — ИА Регнум. Жители России могут не опасаться того, что в России в 2023 году вырастут платежи за ЖКУ, хотя их традиционной летней индексации так и не произошло. Об этом корреспонденту ИА Регнум 1 августа заявила зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Ранее эксперты, опрошенные РИА Новости, спрогнозировали, что летом 2023 года ЖКХ-квитанция может «подорожать», так как государство индексирует не все тарифы.

«Конечно, у нас государство, как известно, контролирует только коммунальные тарифы, — согласилась Разворотнева. — И действительно, в этом году их повышения не планируется. Но ещё есть плата за обслуживание общедомового имущества, и её устанавливает общее собрание собственников. И только если граждане не приняли такого решения, за них это делает муниципалитет. Как правило, все такие повышения проходят в начале года. Поэтому сейчас уже точно нечего опасаться».

Также она напомнила, что ещё есть плата за капитальный ремонт, которую утверждает регион. В большинстве регионов эти взносы меньше экономически обоснованных — так и остались на уровне 7–9 рублей. Этого явно не хватает на реализацию запланированных программ. В некоторых регионах постепенно эти взносы повышаются. Но это, как правило, происходит в начале года. Повышаются они достаточно медленно. Во многих случаях власти даже отказались от таких повышений, учитывая непростую социально-экономическую ситуацию.

«И я думаю, что в ближайшие полтора года никаких дополнительных повышений точно не будет», — подытожила Разворотнева.

Иначе смотрит на ситуацию Оксана Васильева, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ. Она заявила корреспонденту ИА Регнум, что платежи могут вырасти, так как среди них действительно есть такие, которые не индексируются и не регулируются государством. Например, охрана (консьерж), телеантенна, домофон, платная гостевая парковка около дома, дополнительная уборка входной группы и прочие.

Как полагает эксперт, после повышения этих платежей общая стоимость оплаты ЖКУ может вырасти на 5–10%.

Официально следующее изменение тарифов на услуги ЖКХ произойдёт 1 июля 2024 года. В 2024 году также увеличится тариф на газ.

«Например, в отдельных ТСН (ТСЖ) на общих собраниях приняли решения об увеличении оплаты на содержание и ремонт жилья. В отдельных ТСН (ТСЖ) поднимут цены на техническое обслуживание. Правда, этот платёж не у всех предусмотрен, — объяснила она. — Плюс ко всему расходы на общедомовые нужны могут вырасти, и собственнику придётся это оплачивать».

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным Росстата, жители РФ по итогам I квартала 2023 года задолжали за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) почти 876,4 млрд рублей. За год показатель вырос на 72 млрд рублей. Такое положение дел объясняют снижением доходов населения, а также недобросовестностью жильцов и организаций, ответственных за обслуживание многоквартирных домов.

До этого Минстрой РФ сообщил, что имеющие льготы граждане России смогут платить за жилищно-коммунальные услуги на 50% меньше, чем остальные граждане. Окончательная разница в сумме оплаты ЖКУ будет подтверждаться индивидуальным электронным сертификатом.