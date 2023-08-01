Берлин, 1 августа, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Читатели немецкой Die Welt раскритиковали просьбу президента Украины Владимира Зеленского поставить Киеву дальнобойное оружие и усилить антироссийские санкции.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Эта просьба вызывает у меня отвращение! Я не хочу больше ничего поставлять Украине», — написал один из читателей.

Ещё один из комментаторов написал, что в ответ на просьбу Зеленского он «требует немедленных мирных переговоров».

«Пора перестать финансировать Украину и поставлять ей оружие», — отметил третий.

Как сообщало ИА Регнум, ранее читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали Зеленского за то, что он принял закон о невозможности проведения переговоров с Россией.

Обозреватель The Hill Дуглас Маккиннон отметил, что американские чиновники считают президента Украины избалованным и капризным. Маккиннон уверяет, что Зеленский своими действиями «сжигает все мосты» в Европе.