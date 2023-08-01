Красноярск, 1 августа, 2023, 15:38 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону сотрудники полиции пресекли противоправную деятельность теневых банкиров. Об этом 1 августа сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Светлана Шевченко/РИА Новости

По её данным, сотрудники МВД по Ростовской области совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ России задержали восьмерых фигурантов, которых заподозрили в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.

По предварительной информации, с 2007 по 2022 год подозреваемые оказывали различным фирмам услуги по обналичиванию денег и уклонению от уплаты налогов.

В материалах дела указано, что фигуранты зарегистрировали на подставных лиц 38 предприятий, которые якобы предоставляли услуги, связанные с грузоперевозками, строительством, реализацией стройматериалов и промышленного оборудования, через эти организации проводились фиктивные транзакции.

«Для придания банковским операциям законного вида использовалась многоуровневая цепочка перечислений средств между счетами подконтрольных юридических лиц», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за совершение переводов и обналичивание денежных средств теневые банкиры брали с клиентов вознаграждение в виде процента от поступивших средств, в результате им удалось получить более 1,3 млрд рублей.

По словам Волк, в ходе обысков стражи порядка изъяли бухгалтерские и банковские документы, компакт-диски с финансовой информацией, выписки движения по счету, другие предметы, имеющие доказательственное значение.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

«Четверым фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальным — в виде запрета определенных действий», — сообщила официальный представитель МВД России.

Расследование дела продолжается.

Как передавало ИА Регнум, в Ярославле мужчина и женщина, которые работали с блогером Еленой Блиновской, получили три года лишения свободы условно за создание крупной площадки по обналичиванию денег. Фрунзенский районный суд признал виновными Николая Коляду 1988 года рождения и Арину Гуляеву 1998 года рождения, которые создали и обеспечивали на территории региона функционирование крупной площадки по обналичиванию денежных средств.

В частности, площадка включала свыше 50 подставных фирм и номинальных индивидуальных предпринимателей. Отмечается, что, согласно материалам дела, общий оборот «незаконного банка» составил не менее 286 миллионов рублей, а сумма извлечённого дохода — от 18 миллионов рублей.