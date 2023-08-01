Москва, 1 августа, 2023, 15:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 2 августа проведёт совещание с правительством по вопросу развития пунктов пропуска через государственную границу, сообщили 1 августа в пресс-службе Кремля.

Алексей Бабушкин/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин

Совещание пройдёт по видео-конференц-связи.

Кроме того, в тот же день глава государства примет участие в церемонии вручения государственных наград, отметили в пресс-службе. Награждены будут участники специальной военной операции, деятели культуры, врачи.

Глава государства проводил совещание с членами Совета безопасности по вопросу развития пунктов пропуска на государственных границах в сентябре 2022 года. Тогда он отметил, что этот вопрос имеет «прямое отношение» и к безопасности, и к экономике.

31 июля сообщалось, что президент подписал несколько указов о вручении государственных наград. В частности, космонавт Антон Шкаплеров награждён орденом Гагарина, погибший в зоне СВО протоиерей Евфимий Козловцев — орденом Мужества, послы России в Австрии и Венгрии Дмитрий Любинский и Евгений Станиславов — орденом Почёта, композитор и бард Григорий Гладков — орденом Дружбы.