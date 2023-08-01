Челябинск, 1 августа, 2023, 15:09 — ИА Регнум. Владимир Ческидов, обвиняемый в похищении и изнасиловании девушки, которую он держал в плену в течение 14 лет в посёлке Смолино в Челябинской области, после заседания суда 1 августа заявил, что вину в изнасиловании он не признаёт.

Александр Чирков/ТАСС Владимир Ческидов в зале суда

«Наверное, да», — сказал Ческидов журналистам, отвечая на вопрос о том, признаёт ли он вину, передаёт РИА Новости.

Вместе с тем обвиняемый отметил, что никого не насиловал.

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Как сообщало ИА Регнум ранее, Ческидов на протяжении 14 лет держал в плену, истязал и насиловал девушку, которой в момент похищения было 19 лет (сейчас — 33). Жертва познакомилась с ним в 2009 году в Челябинске. По данным источника ИА Регнум, девушку избивали, связывали, заставляли выполнять домашнюю работу, ухаживать за матерью похитителя, готовить еду. Из-за постоянных избиений она частично потеряла память.

Во дворе дома Ческидова сотрудники правоохранительных органов нашли человеческие останки. По словам заложницы, Ческидов в 2011 году убил и расчленил женщину. Следственный комитет предъявил ему обвинение в похищении человека, убийстве и изнасиловании, а его матери — в похищении человека. Ческидов арестован до 30 сентября.