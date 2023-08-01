Петропавловск-Камчатский, 1 августа, 2023, 16:14 — ИА Регнум. На Камчатке 1 августа на главной площади Петропавловска-Камчатского прошла торжественная церемония открытия Всероссийского молодёжного форума «Экосистема. Заповедный край».

Telegram-канал форума «Экосистема»

Форум собрал 450 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет из всех регионов России. Всего в 2023 году на участие было подано 5120 заявок.

Участие в церемонии открытия принял первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, который зачитал приветственное обращение российского лидера Владимира Путина.

«Одним из главных итогов вашего первого форума стало создание Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема», которое объединило как специалистов в области охраны окружающей среды, так и энергичных, неравнодушных людей из многих регионов страны. Тех, кто по зову сердца готов трудиться во имя сохранения нашего природного богатства и убеждён, что влияние человека на окружающую среду должно быть разумным и рачительным», — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что в ходе форума представители экологических и волонтёрских организаций, студенты и молодые учёные смогут продолжить открытую дискуссию по широкому кругу проблем экологической повестки, встретиться с авторитетными экспертами, активистами, предпринимателями, обменяться накопленным опытом и лучшими практиками, предложить свои проекты в сфере экологической безопасности, развития заповедных территорий, туризма и познакомиться с уникальными достопримечательностями Камчатского края.

Президент также отметил важность сохранения традиций сбережения родной природы, заботы о совершенствовании экологической ситуации в России и пожелал участникам, организаторам и гостям форума плодотворной, конструктивной работы.

В свою очередь Кириенко в обращении к участникам рассказал об особой роли жителей Камчатки, посвятивших жизнь этой удивительной земле, в формировании экологических компетенций российской молодёжи.

«Не случайно такой общероссийский экологический форум проходит здесь — на Камчатке. Это решение принял наш президент в прошлом году, когда приехал на Камчатку встретиться с участниками первого форума и поддержал идею ребят о том, что теперь такой форум будет проходить каждый год», — сказал он.

Более того, по решению Путина на Камчатке будет создана соответствующая инфраструктура для того, чтобы воспитательная работа с молодёжью, связанная с экологией, заботой и защитой окружающей природы, могла идти круглый год.

Кириенко также проинформировал, что президентом приняты беспрецедентные программы развития Дальнего Востока, в том числе и программа развития Камчатского края и города Петропавловска-Камчатского.

К участникам церемонии открытия обратиись также губернатор Камчатского края Владимир Солодов, руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Ксения Разуваева, заместитель Госдумы Ирина Яровая, а также зампред правительства Виктория Абрамченко и первый зампред Совета Федерации Андрей Яцкин.

Образовательная часть форума будет реализована в формате тематических клубов, в которых предстоит работать участникам. В 2023 году таких клубов будет 23, они будут представлять пять основных направлений: «Заповедное дело», «Природные компоненты», «Экология и общество», «Экологическая наука» и «Развитие территорий». Наставником каждого клуба станет признанный эксперт направления.

Темы клубов посвящены актуальным вопросам современной экологической повестки — «Сохранение лесов», «Чистый воздух», «Наука на заповедных территориях», «Экономика замкнутого цикла», «Сохранение биологического разнообразия», «Особо охраняемые природные территории: показать, чтобы сохранить», «Экологические сообщества», «Экологическое потребление» и другие темы.

В каждом клубе участникам вместе с экспертами и наставниками предстоит сформировать молодёжные экологические инициативы в практические предложения для их последующего внедрения в общероссийскую практику. В результате этой работы будет подготовлен молодёжный обзор, содержащий анализ проблем экологического состояния России и предложения по улучшению ситуации.

Участники форума попробуют свои силы в обустройстве пешеходных маршрутов и строительстве экотроп, смогут провести анализ проб воды, почвы и воздуха, разработать цифровой двойник и провести подсчет углеродного следа. Помимо этого, в заключительный день форума участников ожидает образовательно-туристический выезд по Камчатке.

На форуме «Экосистема. Заповедный край» состоится и первый слёт юных натуралистов. Активные участники «Движения Первых» в возрасте от 14 до 17 лет определят цели, задачи и форматы работы, создадут эмблему движения. Также в ходе форума состоится церемония посвящения в юннаты. Участниками слёта станут представители юннатского движения из всех регионов.

На форуме состоится цикл выступлений лекторов Российского общества «Знание», которые расскажут участникам об уникальности природных ресурсов России, экологическом дизайне, экосистеме человека, особенностях благотворительности в сфере защиты окружающей среды.

По итогам работы форума его участники, помимо подготовки молодёжного обзора, представят новые направления работы в сфере международного экологического сотрудничества, утвердят план работы Всероссийского движения юных натуралистов на предстоящий год, а также определят модель работы Всероссийского молодёжного экологического центра в Камчатском крае.

По традиции в рамках форума «Экосистема. Заповедный край» пройдёт грантовый конкурс Росмолодёжи. В этом году авторы проектов будут претендовать на гранты в размере до одного миллиона рублей.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2022 года по итогам встречи с участниками форума «Экосистема. Заповедный край» президент России Владимир Путин отметил уникальность Камчатки и утвердил перечень поручений. В их число вошла реализация комплекса мероприятий по экологическому просвещению обучающихся общеобразовательных организаций, а сам молодежный экологический форум «Экосистема» стал ежегодным.