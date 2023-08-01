Тверь, 1 августа, 2023, 15:02 — ИА Регнум. Ход реализации национального проекта «Здравоохранение» в Тверской области и задачи отрасли на 2024 год рассмотрели участники заседания регионального правительства под председательством губернатора Игоря Рудени.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Президент Российской Федерации Владимир Путин особое внимание уделяет модернизации первичного звена здравоохранения как наиболее близкого к людям, — напомнил Руденя. — Глава государства подчеркнул — именно здесь в первую очередь должны быть достигнуты ощутимые изменения в доступности и качестве медицинской помощи. Для Тверской области как самого крупного по площади региона в Центральном федеральном округе развитие медицинских учреждений в муниципалитетах является ключевой задачей».

Губернатор подчеркнул главные направления: это развитие первичного звена здравоохранения, обеспечение медпомощи в удаленных территориях за счет установки модульных ФАПов и амбулаторий, привлечение и закрепление в учреждениях здравоохранения специалистов, работа по профилактике, диспансеризации жителей, а также более динамичная работа по ремонту больниц и поликлиник области. Глава региона поручил Минздраву региона разработать программу оценки эффективности работы учреждений здравоохранения Тверской области, включающую отдельные критерии для главных врачей.

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, по нацпроекту здесь реализуется несколько региональных составляющих. Одна из них — развитие первичной медико-санитарной помощи. В частности, на территории региона функционируют восемь передвижных медицинских комплексов, четыре передвижных фельдшерско-акушерских пункта. В 2022 году было осуществлено 360 выездов, осмотрено почти 12 тысяч человек. Продолжена диспансеризация жителей Верхневолжья. С начала года ею охвачено свыше 202 тысяч взрослых и детей. Эти мероприятия направлены на раннее и своевременное выявление ряда заболеваний для дальнейшего их лечения у узких специалистов.

Особое внимание уделяется борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Так, в этом году в Торжокской ЦРБ открыто сосудистое отделение для лечения кардиологических больных, для сосудистых центров региона приобретена 151 единица медицинского оборудования. Выполнено свыше 1600 высокотехнологичных операций, в том числе аорто-коронарное шунтирование.

В регионе ведется работа по совершенствованию оказания помощи онкологическим больным — это еще одно направление работы по отраслевому нацпроекту. Закупается оборудование для Тверского областного онкодиспансера, функционируют центры амбулаторной онкологической помощи в центре имени В. П. Аваева в Твери, Вышневолоцкой и Ржевской центральных районных больницах. С начала 2023 года медпомощь здесь получили более 13 тысяч человек. Планируется открытие центров онкологической помощи в Кимрах, Бежецке и Нелидово.

С целью укрепления кадрового потенциала предусмотрена финансовая поддержка врачам-онкологам: ежемесячные выплаты работающим врачам и единовременная — в размере 1,5 млн рублей — специалистам, заключившим договор о трудоустройстве.

В целом на уровне области принят ряд решений для привлечения квалифицированных кадров в больницы и поликлиники региона. Это выплаты студентам и ординаторам-целевикам, молодым специалистам, трудоустроившимся в государственные организации, медикам, переехавшим работать на село. В числе направлений работы в детском здравоохранении — обеспечение полноценным питанием малышей и будущих мам, скрининг беременных и новорожденных, мероприятия по оздоровлению детей, закупка датчиков измерения уровня глюкозы в крови и другие.

В рамках модернизации первичного звена ведется строительство новых учреждений — четырех детских поликлиник в Кимрах, Твери и Торжке, Бежецкой и Бологовской ЦРБ, Новозавидовской врачебной амбулатории. В 2023 году в Тверской области также установят 33 модульные конструкции — 27 фельдшерско-акушерских пунктов и шесть врачебных амбулаторий. Работа по их обустройству уже ведется. Кроме того, в муниципалитеты поставлены 23 автомобиля скорой медицинской помощи.