Киев, 1 августа, 2023, 14:59 — ИА Регнум. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил Россию в перевороте в Нигере. Об этом он написал в Twitter.

ISSIFOU DJIBO/EPA/TASS

«Уже абсолютно очевидно, что за так называемым «военным переворотом» в Нигере стоит Россия», — написал он.

По его мнению, об этом якобы свидетельствует поддержка переворота в Нигере со стороны «пророссийских» стран Мали и Буркина-Фасо.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 27 июля группа военных в Нигере завяила о госперевороте и свержении президента Мохамеда Базума.

Военные, совершившие переворот в Нигере, обвинили Францию (в чьей зоне влияния традиционно находились её бывшие колонии в Западной Африке, включая Нигер) в намерении начать военную операцию с целью освобождения отстраненного от власти президента Мохамеда Базума.