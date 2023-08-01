Минск, 1 августа, 2023, 14:48 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 1 августа опроверг ранее появившиеся сообщения о перемещении бойцов ЧВК «Вагнер» к границе Белоруссии и Польши.

Иван Шилов ИА Регнум ЧВК «Вагнер»

«Никаких отрядов ЧВК «Вагнер» в 100 человек сюда не перемещались. А если перемещались, только для того, чтобы передать боевой опыт бригадам, которые сосредоточены в Бресте и Гродно», — сказал Лукашенко.

Ранее в некоторых польских СМИ появились сообщения о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» могут попытаться занять Сувалкский коридор вдоль границ Польши и Литвы и таким образом соединить Калининградскую область с остальной территорией Союзного государства России и Белоруссии.

Позднее с аналогичными заявлениями выступил и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. 31 июля командование Вооружённых сил Польши сообщило о размещении снайперов вдоль белорусской границы.

«Сувалкский коридор не в Белоруссии. Мы не перемещаемся ни по коридору, ни к коридору. Нам он тысячу лет не нужен. Главное, чтобы было спокойно», — отметил Лукашенко.

Власти Польши создали образ мнимого опасного врага в лице Белоруссии, чтобы показать себя как спасителей нации, но в целом размещение снайперов на белорусской границе — это форма политического сумасшествия, отметил ранее в беседе с ИА Регнум политолог Юрий Светов. Парламентские выборы в Польше пройдут уже осенью 2023 года, напомнил эксперт.