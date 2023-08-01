Гагра, Абхазия, 1 августа, 2023, 14:48 — ИА Регнум. В Абхазии с 1 августа в 20 раз (до 6 тысяч рублей) увеличился штраф за появление на улицах в купальниках и с голым торсом. Об этом сообщил ТАСС.

Томас Тхайцук/Sputnik/РИА Новости

Отмечается, что с 1 августа вступили в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым нарушители должны будут платить штраф в размере 6 тыс. рублей за появление на улицах с голым торсом и в купальниках.

По словам заместителя министра внутренних дел Абхазии Беслана Чкадуа, по набережным городов ходят пешие патрули, одной из их задач является выявление нарушителей.

«Что касается других мест, то по факту любой сотрудник, который увидит такое правонарушение, или любой гражданин может обратиться по телефону 02 и сообщить, что, к примеру, в ресторан зашёл человек в плавках. Сотрудник милиции приедет, отреагирует в соответствии с законом», — приводит агентство слова Чкадуа.

Ранее за появление на улицах в купальниках и с голым торсом штраф составлял 300 рублей.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин подписал 10 июля федеральный закон о ратификации соглашения с Абхазией о двойном гражданстве. В соответствии с документом, стороны соглашения смогут приобретать гражданство друг друга без потери первоначальных. Помимо этого, российская сторона предоставляет достигшим 18 лет дееспособным лицам, на 26 августа 2008 года имевшим абхазское гражданство и не утратившим его на момент подачи заявления, право упрощённого обращения за гражданством России. Условия приёма в него и порядок всех процессов устанавливает президент России.

Глава абхазского МИД Инал Ардзинба назвал ратификацию Советом Федерации соглашения о двойном гражданстве очередным подтверждением братских отношений и высокого уровня диалога Сухума и Москвы.