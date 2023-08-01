Люберцы, Московская область, 1 августа, 2023, 14:36 — ИА Регнум. Сотрудники МЧС локализовали пожар в трёх ангарах в подмосковных Люберцах на площади 1,3 тыс. кв. м. Об этом 1 августа сообщили в пресс-службе МЧС России.

Кадр из видео. МЧС России

«Пожар локализован на площади 1,3 тысячи квадратных метров», — сообщили РИА Новости в ведомстве.

Там добавили, что борьбу с огнем осложняет высокая пожарная загрузка внутри ангаров.

Как сообщало ИА Регнум, в прокуратуре Московской области ранее заявили, что, по предварительным данным, возгорание на стройбазе началось во время сварочных работ в ангаре предприятия по производству шин. К тушению пожара привлечено 70 человек личного состава и 21 единица техники.